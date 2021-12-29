Армения в топ-7 самых несчастливых стран

Армения вошла в десятку стран с самым низким индексом счастья.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международной ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательским холдингом «Ромир».

Индекс счастья — это разница между довольными и недовольными жизнью. По этому показателю Армения (+ 20 п.п.) заняла седьмое место, опередив с конца Ирак (17), Гонконг (11), Афганистан (9) и Гану (2).

Так, в ходе опроса 42% жителей Армении заявили, что они «ни довольны, ни недовольны» своей жизнью, недовольны — 14%, очень недовольны — 5%.

При этом своей жизнью довольны 30% граждан Армении, а очень довольны — 9%.

Отметим, что в топ-5 счастливых стран входят Колумбия (+79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73) и Азербайджан (+70).