Госдеп обнародовал дату переговоров Россия — НАТО

Заседание Совета Россия — НАТО намечено на 12 января, после него состоятся контакты по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Соответствующее заявление сделал на брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО в ситуации вокруг Украины «едины в своем стремлении придерживаться в отношении России дипломатии, основывающейся на принципах». «Эта администрация придерживается четкого и последовательного подхода к ситуации вокруг Украины. Мы стремимся объединить альянс на двух направлениях — сдерживание и дипломатия», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

«В связи с этим мы ждем совместного с Россией участия в диалоге по стратегической стабильности 10 января», — указал он. «Кроме того, понятно, что Россия и НАТО планируют 12 января провести встречу на уровне Совета Россия — НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ», — добавил Прайс.