Самолеты НАТО за год 290 раз перехватывали российские самолеты

В этом году боевые самолеты НАТО совершили около 370 вылетов для перехвата воздушных судов. При этом 290 вылетов были связан с идентификацией и наблюдением за российскими самолетами. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщает Spiegel.

Отмечается, что количество перехватов российских самолетов уменьшилось — в 2020 году таких насчитали 350.

Большинство самолетов было перехвачено в странах Балтии. Миссии по перехвату обычно проходили без инцидентов.

Издание сообщает, что после срабатывания сигнала тревоги, истребители из стран НАТО должны подняться в воздух в течение нескольких минут, чтобы определить, в частности, с помощью визуального контакта, представляет ли подозрительный самолет угрозу и, при необходимости, остановить силой. Миссии в большинстве случаев выполняются из-за российских самолетов, и редко из-за военных самолетов из других стран, или из-за пассажирских либо грузовых воздушных суден, которые не удалось сразу идентифицировать.

Наблюдение за воздушным пространством в странах Балтии было усилено в 2014 году после начала российской военной агрессии в Украине. Всего к действиям готовы более 60 истребителей НАТО.