В Диярбакыре продолжается акция родителей

Группа родителей, чьи дети обманным путем были вовлечены в ряды террористической организации РКК, продолжают сидячую акцию протеста у здания представительства Демпартии народов (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции.

Акция продолжается 848-й день подряд [с 3 сентября 2019 года], уточняет «Анадолу».

Родители возлагают ответственность за похищение своих детей на HDР.

Мать Адла Йылдырым, принимающая участие в акции в надежде на спасение сына Мехмета Акифа, рассказала, что прибыла из района Сильван в Диярбакыре.

Йылдырым рассказала, что ее сын иногда уезжал в Ирак и Иран, чтобы работать на стройке.

Семь лет назад он снова уехал якобы подзаработать на стройке, и с тех пор от него нет вестей.

«Сынок, вернись домой. Я тебя очень люблю. Не пожелаю никому пережить то, что пережили мы. С божьей помощью мой сын вернется», — сказала женщина. ​​​​​​​