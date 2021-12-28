Возросло число жертв тайфуна на Филиппинах

Число погибших из-за тихоокеанского тайфуна «Раи» на Филиппинах возросло до 397. Об этом во вторник сообщили в Национальном совете по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики.

Согласно опубликованному отчету ведомства, всего известно о 397 погибших, 1 147 пострадавших и 83 пропавших без вести. Между тем официально подтверждена гибель 59 человек, 74 пострадали и восемь числятся пропавшими без вести. Информация о гибели 338 человек, 1 073 пострадавших и 75 пропавших находится на стадии проверки.

Отмечается, что более 4,23 млн жителей республики в различной степени были затронуты стихией. В 284 населенных пунктах до сих пор испытываются перебои с электричеством, в 161 городе электроснабжение полностью восстановлено.

По предварительным оценкам, тайфун нанес ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству на сумму 16,71 млрд песо (330,7 млн долларов) и 5,34 млрд песо (105,7 млн долларов) соответственно. Кроме того, стихия полностью разрушила более 167,4 тыс. жилых домов, пострадали 508,7 тыс. строений.