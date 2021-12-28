Условия экстрадиции Тельмана Исмаилова пересмотрят в суде Черногории

Апелляционный суд Черногории постановил пересмотреть условия экстрадиции российского олигарха Тельмана Исмаилова, так как первоначально Высший суд в Подгорице допустил ошибку в трактовке буквы закона. Высший суд не имеет права выпускать фигуранта экстрадиционного процесса, ведомство может лишь оценить, имеются ли для этого необходимые правовые условия. Решение об экстрадиции может принять только министр юстиции Черногории, так как Тельман Исмаилов получил статус политического беженца, напоминает издание «Балканист».

Сейчас Высший суд должен пересмотреть условия для экстрадиции по запросу страны, требующей выдачи Исмаилова согласно Закону о международной правовой помощи в уголовных делах.

Напомним, первоначально Высший суд в октябре этого года освободил экс-директора Черкизовского рынка, разыскивамого российскими правоохранительными органами по подозрению в контрабанде оружия и причастности к заказным убийствам и получившего политическое убежище в Черногории.