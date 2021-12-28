Беннет допустил введение локдауна в Израиле

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил, что в стране не исключен новый локдаун из-за новой волны коронавируса, пишет The Times of Israel.

«С начала пандемии моей целью было избегать локдауна настолько, насколько это возможно. Но я не знаю, что принесет завтрашний день. В любом случае, мы будем в очень сложной ситуации, когда речь зайдет о возможностях больниц… Мы сделаем то, что должны. Я не хочу делать никаких заявлений, потому что ситуация запутанная», — сказал Беннет.

По словам премьера, Израиль находится в нескольких шагах от небывалой «волны заражений». «Это будет ураган коронавирусных инфекций невиданных для Израиля масштабов», — подчеркнул он.

Новые карантинные правила в связи с распространением омикрона могут быть одобрены израильским правительством в ближайшее время, добавил Беннет.