Глава МИД Ирана положительно оценил ход переговоров по ядерной сделке в Вене

Переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) развиваются в правильном направлении, заявил глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян, передает ТАСС.

«Переговоры [в Вене по ядерной сделке] идут в нужном направлении. <…> Если другие участники будут добросовестно продолжать раунд переговоров, начатый на данном этапе, мы достигнем хорошего соглашения», — цитирует дипломата агентство IRNA.

Как пояснил Абдоллахиян, делегация Ирана сосредоточена на унифицированном тексте документа, а другие стороны — на вопросах, которые Тегеран «заключил в скобки». «Мы работаем над соглашением по поводу разногласий, упомянутых в скобках», — добавил министр.

В понедельник в Вене, где с апреля идут переговоры по иранской ядерной сделке, начался восьмой раунд консультаций в рамках заседания Совместной комиссии Ирана и «пятерки» международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению СВПД. Представители участников соглашения проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.