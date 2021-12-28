США выделили 20 миллионов долларов на укрепление украинской границы с Россией и Беларусью, проект реализуют на протяжении года, сообщила во вторник пресс-служба государственной погранслужбы Украины.

Ранее американские эксперты посетили российско-украинский участок границы в Сумской области Украины, чтобы посоветовать, как улучшить его охрану.

Госпогранслужба Украины совместно с отделом по правоохранительным вопросам посольства США в Украине провели очень важную работу по усилению возможностей пограничного ведомства. Результатом нашего сотрудничества стал новый проект международной технической помощи. Ввиду старых и новых вызовов он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины», — сказал глава госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Проект начнется в январе и будет реализован в течение года, объем финансирования составляет 20 миллионов долларов, которые будут направлены на обеспечение первоочередных потребностей украинских пограничных подразделений. «Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи – это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами», — подчеркнул Дейнеко.

Отмечается, что средства будут выделены оснащение всех пограничных отрядов, выполняющих задачи на границе с Россией и Беларусью.

«Это не единственный новый пример поддержки госпогранслужбы Соединенными Штатами Америки. В рамках сотрудничества с государственным департаментом США по программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) на днях также зарегистрирован еще один проект. По ним партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере 4,5 миллионов долларов США», — сообщил Дейнеко.