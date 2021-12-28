Акар: Турция готова к посредничеству в Боснии и Герцеговине

Стабильность и единство в Боснии и Герцеговине важны не только для Балканского региона, но и мира в целом. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече со студентами Международного университета Сараево (IUS), передает «Анадолу».

По его словам, Анкара вносит посильный вклад в обеспечение мира и безопасности на Балканах. «Все пункты Дейтонских соглашений действенны и на сегодняшний день. Поэтому, очень важно как можно скорее преодолеть политический кризис в БиГ», — сказал Акар.

Министр напомнил о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по посредничеству в межбоснийском диалоге. «В случае обращения сторон, мы всегда готовы выступить с посреднической миссией в БиГ», — сказал Акар.