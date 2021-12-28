Bloomberg: число танкеров, перевозящих газ из США в Европу, увеличилось на треть

Число танкеров, осуществляющих перевозки сжиженного природного газа из США в страны Европы, за выходные увеличилось на треть, с 15 до 20 судов. Об этом в понедельник вечером сообщило агентство Bloomberg.

«20 танкеров с американским газом направлялись в Европу, за день до Рождества их количество составляло 15», — говорится в сообщении агентства. Еще 14 судов «следовали в том же направлении», но все еще ожидали «окончательных распоряжений».

Bloomberg отмечает, что цены на газ на европейских рынках падали четыре дня подряд из-за ожиданий американских поставок. Тем не менее стоимость голубого топлива все еще в 10 раз больше, чем год назад. В то же время европейские клиенты «Газпрома» не выставляют новые заявки на поставки, из-за чего по состоянию на понедельник российская компания восьмой день подряд не бронировала мощности прокачки по газопроводу «Ямал — Европа».