Арестован переданный Азербайджаном армянской стороне офицер

Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Тиграна Симоняна удовлетворил жалобу прокурора. Майор ВС Армении Нарек Еремян, которого Азербайджан вернул армянской стороне, арестован на 2 месяца. Об этом заявила адвокат Кармен Погосян, передает news.am

Суд первой инстанции ранее отклонил ходатайство об аресте заместителя командира батальона, майора Еремяна, а прокурор обратился в Апелляционный суд.

Погосян назвала основания жалобы прокурора слабыми и необоснованными: «Крайне неприятная ситуация. Армения начала пожирать своих детей. Следователи могли работать без ареста. Не стоило подвергать этих людей повторному стрессу», — заявила адвокат, добавив, что они намерены представить кассационную жалобу.

Нарек Еремян обвиняется в нарушении правил несения боевой службы. Он признает предъявленное обвинение.