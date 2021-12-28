Молдавия не вступит в НАТО из-за положений конституции

Президент Молдавии Майя Санду исключила вступление республики в НАТО, так как это запрещено конституцией страны, передает «Газета.ру».

По ее словам, менять конституцию пока никто не планирует, а основной закон государства запрещает вступление в состав Североатлантического альянса.

«Прописано, что мы нейтральная страна, никто не менял конституцию, нет подобных инициатив, мы ни для кого не представляем никакой военной угрозы, хотим, чтобы ситуация развивалась мирно», — отметила Санду.

Ранее Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ в Санкт-Петербурге, так как не получила официального приглашения.