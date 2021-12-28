Саакашвили потерял сознание, узнав о возвращении в тюрьму

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упал в обморок, когда узнал, что его планируют доставить из военного госпиталя города Гори обратно в тюрьму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя омбудсмена Анну Джаниашвили.

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария отправила своего представителя в военный госпиталь после сообщений о том, что мать Саакашвили не впускают к сыну.

«Сегодня я навестила Михаила Саакашвили. Он мне сообщил, что вечером к нему пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя, из-за чего он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит. После того как он пришел в себя, ему сказали, что больше не собираются его никуда перевозить», — сказала Джаниашвили.