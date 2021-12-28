В Армении оценили восстановление ж/д Ерасх-Горадиз на территории страны в $226 млн

Стоимость восстановления железной дороги Ерасх – Джульфа – Ордубад – Мегри – Горадиз на территории Армении составит порядка 226 миллионов долларов.

Об этом сообщили в министерстве территориального управления и инфраструктур в ответ на запрос Sputnik Армения.

Работы в районе Мегри, по предварительным данным, обойдутся примерно в 221 миллион долларов, длина участка составит примерно 45 километров.

Кроме того, около 5 миллионов долларов потребуется для восстановления участка в районе Ерасха (около 1 километра).

«Расчеты сделаны с учетом прежней инфраструктуры (станции и т.д.)», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в министерстве добавили, что о создании дополнительной инфраструктуры и точной цене можно будет говорить лишь в случае составления технико-экономического обоснования проекта.