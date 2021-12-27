Бельгийский премьер был антиваксером, но передумал

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, категорически выступавший против обязательной вакцинации от коронавируса, изменил свое мнение из-за ситуации в реанимациях. Об этом он заявил в интервью бельгийскому изданию De Zondag.

«Я больше верю в убеждение, нежели в принуждение, но когда мы видим, что невакцинированных в реанимациях в пять раз больше, чем вакцинированных, то мы не можем больше обходить этот вопрос стороной. Цель очевидна: все должны быть вакцинированы», — сказал он.

По его словам, штамм «омикрон», ставший доминирующим в Бельгии, не последний, и нужно готовиться к новым волнам коронавируса.