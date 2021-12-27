В Италии запретят разведение животных на мех

Комитет по бюджету Сената Италии поддержал законопроект, в рамках которого в стране будет запрещено разведение животных с целью использования их меха. Как сообщает EuReporter, до конца года ожидается принятие закона Парламентом.

В рамках нового закона до 1 июля 2022 в стране закроют все фермы по разведению норок, шиншилл, лис и енотовидных собак, а хозяевам предприятий, ранее представлявших меховую продукцию для мира моды, выплатят компенсации суммарно до €3 млн. Таким образом, Италия станет 16-й страной в Европе, которая запретит разведение животных такого рода и меховое звероводство.

«Существуют очень четкие экономические, экологические причины, причины для защиты здоровья населения и, конечно же, этические факторы, из которых исходит необходимость закрыть и запретить зверофермы. Сегодняшнее голосование признает, что разрешение массового разведения диких животных для легкомысленной меховой моды представляет собой риск как для животных, так и для людей, который не может быть оправдан ограниченными экономическими выгодами для небольшого меньшинства людей, вовлеченных в эту жестокую индустрию», — сообщила Мартина Плуда, директор итальянского филиала зоозащитной организации Humane Society International, пролоббировавшей принятие нового законодательства.

Отмечается, что многие известные модные бренды, в числе которых Valentino, Armani, GUCCI, Prada и Versace уже отказались от использования меха в своей продукции.