Швейцария готова организовать саммит Россия — НАТО

Официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз заявил, что швейцарская сторона готова предоставить свои услуги для проведения в стране саммита Россия — НАТО.

«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он подчеркнул, что пока ведомство «не комментирует конкретные события или запросы» от сторон в целях сохранения конфиденциальности.