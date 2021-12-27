В WhatsApp появится еще одна новая функция

В мессенджере WhatsApp появится функция, позволяющая пользователям искать ближайшие рестораны и магазины прямо в приложении.

Об этом пишет портал Gizchina.

Сообщается, что в WhatsApp будет доступен новый раздел под названием «Ближайшие предприятия», в котором можно будет найти нужную локацию поблизости с помощью фильтров.

Новый раздел внедрят в мессенджер после добавления функции «Бизнес-каталог», с помощью которого можно будет найти бизнес-аккаунты.

Портал также отмечает, что в будущем в мессенджере можно будет размещать заказы. Информации о дате запуска функции пока нет.