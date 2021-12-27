Турция продолжает работать с Катаром, чтобы взять на себя управление аэропортом Кабула

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу привлек внимание к сотрудничеству с Катаром в вопросе совместной эксплуатации аэропорта в Кабуле.

«Турция и Катар определили частные компании, которые передали свои предложения движению «Талибан». Талибы также озвучили свои предложения, которые анализируются. Если эти предложения будут соответствовать нашей позиции, то Анкара и Доха готовы взять на себя эту роль. В противном случае «Талибан» будет обсуждать вопрос с другими странами», — сказал Чавушоглу.

Министр отметил, что особо важным является обеспечение безопасности полетов в районе международного аэропорта. «Безопасность в воздушной гавани должны обеспечивать частные компании. Это принципиальный вопрос для любой авиакомпании», — добавил глава турецкой дипломатии.