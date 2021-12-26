Власти Чехии отменили режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса отменен в воскресенье в Чехии, передает ТАСС.

Власти решили, что эффективно бороться с распространением инфекции позволят правовые акты, действующие в период пандемии. Они ужесточили контроль за соблюдением в стране мер эпидемиологической безопасности. Нарушители будут более активно, чем до сих пор, привлекаться к административной и уголовной ответственности.

Режим ЧС 25 ноября был введен в Чехии. Он действовал 30 дней. В стране произошло определенное улучшение эпидемиологической ситуации. Если она вновь будет ухудшаться на фоне распространения омикрон-штамма, который, согласно прогнозу экспертов, может в январе стать доминирующим на национальной территории, не исключено восстановление режима ЧС.

В Чехии с воскресенья для граждан, завершивших вакцинацию, в обычном режиме возобновили работу рестораны, кафе, бары, казино и дискотеки, которые прежде оставались закрытыми с 22:00 до 05:00. Перестал действовать запрет распития алкогольных напитков на улице. Число прошедших иммунизацию участников спортивных и культурно-массовых мероприятий возросло до одной тысячи при условии, что места для них должны быть сидячими. Стоя в таких мероприятиях могут участвовать не более 100 привитых от ковида.

Между тем на период новогодних праздников, с 29 декабря до 2 января, власти ограничили число участников общественных мероприятий до 50 человек. С 1 января в течение последующих двух недель по понедельникам и четвергам студены вузов, учащиеся школ и техникумов, а также сотрудники этих учреждений будут проходить тесты на коронавирус. С 17 января их обязательное тестирование будет проводиться раз в неделю, по понедельникам.