В ООН решение о допуске к выборам сына Каддафи назвали суверенным вопросом Ливии

Решение о допуске сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама к участию в президентских выборах является исключительно вопросом Ливии и ее судебных органов. Об этом в воскресенье заявила специальный советник генерального секретаря ООН по Ливии Стефани Уильямс, передает ТАСС.

«Решение об участии Сейфа аль-Ислама Каддафи кандидатом на выборах президента является только ливийским вопросом», — отметила Уильямс, слова которой привел ливийский новостной портал Аfrigate news. Она добавила , что «решение о [легитимности] участия кандидатами как в президентских, так и парламентских выборах — это суверенный вопрос Ливии, относящийся к компетенции ливийских судебных органов».

Специальный советник генсека ООН подчеркнула, что «суверенное право Ливии и независимость ливийской судебной системы должны уважать все без исключения».

22 декабря Высшая избирательная комиссия Ливии официально объявил о переносе выборов, которые были намечены на 24 декабря, и рекомендовала провести первый тур новых выборов главы государства 24 января 2022 года. Избирком отметил, что окончательное решение о новых сроках парламентских и президентских выборах в стране должна принять Палата представителей (парламент) Ливии.