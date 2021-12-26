В Киеве признали превосходство России в Азовском море

Россия в военном отношении имеет значительное преимущество над Украиной в Азовском море. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия», — отметил украинский министр в интервью газете The Washington Post.

Кулеба считает, что в случае войны Россия будет активно использовать своё преимущество для оказания давления на украинские южные города на берегу Азовского моря.

«Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове», — добавил дипломат.