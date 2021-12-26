У берегов Ливии найдены тела десятков утонувших мигрантов

Сотрудники ливийского Красного Полумесяца обнаружили тела 27 утонувших мигрантов у берегов Ливии, трех человек удалось спасти. Об этом говорится в заявлении отделения организации в Хомсе.

«В субботу вечером группа… из ливийского Красного Полумесяца извлекла и упаковала 17 тел, в том числе младенца, на берегу в районе эль-Алус… Кроме того, группа в сотрудничестве с береговой охраной в другом районе берега… извлекла и упаковала 10 тел, в том числе двух женщин. Трое мигрантов были спасены», — говорится в заявлении в Facebook.

Согласно заявлению, спасенным мигрантам оказана медицинская помощь. Продолжается поиск возможных выживших в море.

Ранее Международная организация по миграции (МОМ) сообщила, что более 1,3 тысячи мигрантов и беженцев погибли в первой половине 2021 года, пытаясь добраться до Европы по морю.