Ковид сорвал почти 6 тысяч авиарейсов в мире

Авиакомпании по всему миру отменили в общей сложности около 5,9 тыс. авиарейсов начиная с 24 декабря из-за распространения COVID-19, сообщает в воскресенье итальянский телеканал TGcom24.

В частности, поступили данные об отмене в воскресенье более 1,5 тыс. рейсов, отмечает телеканал со ссылкой на данные портала Flightaware.

Основной причиной такого положения вещей стала новая волна коронавируса COVID-19, в частности, штамма «омикрон». Из-за этого многочисленные пилоты, члены экипажа и другие сотрудники авиакомпаний оказались на самоизоляции. Не во всех случаях компании смогли найти им замену, что и приводило к отмене вылетов.

При этом ожидается, что в понедельник авиакомпании ожидают дальнейшие отмены рейсов.