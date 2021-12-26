Маргвелашвили планирует встретиться с Саакашвили

В понедельник, 27 декабря, бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретится в Горийском военном госпитале с осужденным экс-главой государства Михаилом Саакашвили. Об этом сообщил сам Маргвелашвили.

По его словам, встреча намечена на 12:00, передает «Грузия Online».

Известно, что одной из основных тем разговора Маргвелашвили и Саакашвили станет начатый президентом Саломе Зурабишвили процесс национального согласия между властью и оппозицией.

Напомним, 20 декабря бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили обратился в Специальную пенитенциарную службу с заявлением с целью встретиться с осужденным Михаилом Саакашвили. Специальная пенитенциарная служба удовлетворила эту просьбу.