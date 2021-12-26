В Совфеде потребовали у ЕС $1 трлн

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что у Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — заявил Цеков.

Он отметил, что пусть для начала Запад «выплатит России около $1 трлн за те потери, которые РФ понесла из-за санкций».