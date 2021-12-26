Талибы приняли решение о закрытии двух министерств

Администрация движения «Талибан» упразднила два министерства в составе временного правительства Афганистана. Об этом сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря временного правительства «Талибана» Билал Керими.

По его словам, речь идет о министерствах по делам мира и по делам парламента.

Также принято решение о роспуске Независимой избирательной и Избирательной апелляционной комиссий, действовавших при прежнем правительстве. При необходимости работа комиссий будет восстановлена, сказал Керими.

При этом он не дал информации о судьбе госслужащих, работавших в упраздненных министерствах и комиссиях.

Ранее временное правительство талибов преобразовало Департамент по делам женщин в Департамент творения добра и запрета зла.