Израильские военные ранили более 40 палестинцев на Западном берегу

В ходе разгона акций протеста против призывов еврейских поселенцев к шествию на оккупированном Западном берегу реки Иордан получили ранения 43 палестинца.

Палестинцы собрались в населенном пункте Бурка близ города Наблус после того, как еврейские поселенцы призвали организовать «марш возвращения» в поселение Хомеш, которое было опустошено в 2005 году.

Израильские военные применили против протестующих слезоточивый газ, пластиковые и боевые пули.

Представитель Палестинского общества Красного полумесяца Ахмед Джибрил сообщил агентству «Анадолу» о ранении восьми палестинцев от боевых пуль. Один из раненых, получивший пулю в грудь, находится в тяжелом состоянии, добавил Джибрил.

Джибрил также отметил, что от пластиковых пуль пострадали 35 палестинцев, одного из них госпитализировали с увечьем на лице.

Еще 95 участников акций протеста пострадали от воздействия слезоточивого газа, сообщил представитель Красного полумесяца.