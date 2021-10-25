Бердымухамедов подарил Токаеву породистого скакуна и собаку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил визит в Туркменистан и получил в подарок от своего коллеги Гурбангулы Бердымухамедова породистого скакуна и собаку.

Дары казахскому лидеру были преподнесены в начале его двухдневной поездки. Перед этим политику показали акробатическое шоу конных наездников с флагами обеих республик. Позже по распоряжению вице-премьера, сына президента и главы международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердара Бердымухамедова, Токаеву торжественно подвели ахалтекинского коня и щенка туркменской борзой по кличке Бриллиант.

«Я хотел бы высказать вам сердечную благодарность за этот великолепный подарок. Это проявление дружбы со стороны братского туркменского народа. Я буду лично проверять его [коня], посещать и, конечно, бережно относиться», — пообещал президент Казахстана.