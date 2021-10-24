Иранский губернатор получил оплеуху на инаугурации

Губернатору северо-западной провинции Ирана Абедину Хорраму во время инаугурации дал пощечину неизвестный мужчина. Видеозапись с инцидентом опубликовала газета The Guardian.

На кадрах видно, что Хоррам оттолкнул мужчину, когда тот попытался снова приблизиться. Спустя несколько секунд на сцену вбежали охранники и увели злоумышленника.



После происшествия глава региона вернулся за трибуну и продолжил выступать. Хоррам заявил, что не знает нападавшего, и сказал, что прощает его.

Однако, по данным газеты, злоумышленник был членом гвардейского корпуса Ашура, который ранее возглавлял Хоррам. Нападение могло произойти «по личным причинам».

До губернаторского поста Хоррам четыре года руководил силами Корпуса стражей исламской революции в провинции Восточный Азербайджан.

Аналогичный инцидент произошел 8 июня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, напоминает интернет-портал rtvi.com. Глава государства во время поездки в департамент Дром подошел к местным жителям, которые стояли за низким ограждением, и начал о чем-то с ними беседовать, взяв мужчину за руку. В этот момент 29-летний Дамьен Тарель и ударил его по лицу. Охрана президента сразу отреагировала на инцидент, оттеснила главу государства и повалила нападавшего.

Сам Макрон призвал не придавать большого значения инциденту и отказался выдвигать дополнительные обвинения в частном порядке.

Позже суд приговорил к четырем месяцам тюремного заключения Тареля. Прокуратура требовала для обвиняемого 18 месяцев лишения свободы. Максимальное наказание по статье о нападении на должностное лицо, по которой были предъявлены обвинения, составляет три года тюрьмы.