Сын кузена Асада водит в США Ferrari стоимостью около $300000

Сын двоюродного брата президента сирийского режима Рами Махлуфа Али появился на улицах Лос-Анджелеса за рулем Ferrari 488 Spider стоимостью более $285 тысяч. Видео с ним опубликовал блогер Дэниель Мак, который делает контент о дворцах, яхтах и роскошных автомобилях.

«Чем вы зарабатываете себе на жизнь?», – спросил он Али Махлуфа, на что отпрыск сирийского олигарха, сколотившегося состояние на приватизации и контрабанде, не нашел ничего лучше, чем ответить: «Я работаю», а потом уточнить – «я прохожу стажировку».

«Поскольку вы управляете этой машиной, это должно быть хорошая стажировка», – заметил Дэниел в видеозаписи. Али Махлуф ответил, что это «арендованная машина».