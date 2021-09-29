Гафарова призвала парламент Казахстана признать геноцид Ходжалы



Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встречах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Меджлиса Нурланом Нигматулиным призвала парламент этой страны признать Ходжалинский геноцид.

Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель парламента подробно проинформировала своего коллегу о предстоящей 30-летней годовщине Ходжалинского геноцида и довела до внимания, что некоторые международные организации и парламенты многих стран мира признали эту трагедию геноцидом, передает АПА.

Спикер отметила, что было бы хорошо, чтобы казахстанский парламент также выразил свое отношение к этой трагедии, которая является большим преступлением против человечества.