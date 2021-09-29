Гафарова призвала парламент Казахстана признать геноцид Ходжалы

29 сентября, 17:27


Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на встречах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Меджлиса  Нурланом Нигматулиным призвала парламент этой страны признать Ходжалинский геноцид.

Как сообщили в отделе печати и связей с общественностью Милли Меджлиса, председатель парламента подробно проинформировала своего коллегу о предстоящей 30-летней годовщине Ходжалинского геноцида и довела до внимания, что некоторые международные организации и парламенты многих стран мира признали эту трагедию геноцидом, передает АПА.

Спикер отметила, что было бы хорошо, чтобы казахстанский парламент также выразил свое отношение к этой трагедии, которая является большим преступлением против человечества.

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Путин назвал Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе гарантией стабильности

29 сентября, 15:07

Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе активно действует и является серьезной гарантией стабильности в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с лидером Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня на границе между Азербайджаном и Арменией, — сказал Путин. — Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на примирение».