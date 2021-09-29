Токаев заявил о том, что находится в постоянном контакте с президентом Азербайджана



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил об особом характере казахско-азербайджанских отношений.

Токаев в среду принял председателя Милли Меджлиса Азербайджана Сахибу Гафарову, передает «Интерфакс».

В ходе встречи Токаев подчеркнул особый характер казахско-азербайджанских отношений, сообщает сайт президента Казахстана.

Он отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя странами очень успешно развивается по восходящей линии. «Я нахожусь в постоянном контакте с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Мы постоянно обмениваемся мнениями о текущей ситуации, о перспективах развития, взаимоотношениях между нашими странами. Мы очень успешно сотрудничаем, начиная с обретения независимости», – сказал президент Казахстана.

Токаев также с удовлетворением отметил активизацию межпарламентского диалога между странами.

«В последние годы парламентская дипломатия приобретает все большее политическое значение, о чем свидетельствуют итоги состоявшегося на днях заседания ТюркПА. Это заседание было в высшей степени успешным, принят очень содержательный совместный документ», – отметил Токаев.

Гафарова, в свою очередь, подчеркнула, что Азербайджан и Казахстан имеют общие корни, культуру и схожие традиции, в то же время являясь стратегическими партнерами.