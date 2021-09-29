СГБ предупредила лиц, призывавших к противоправным действиям



В отношении лиц, совершавших призывы к противоправным действиям, приняты соответствующие меры.

Об этом говорится в сообщении Департамента по связям с общественностью Службы государственной безопасности.

«Как известно, 27 сентября 2021 года в городах и районах республики в знак уважения к памяти наших граждан, погибших во время Отечественной войны, были проведены памятные мероприятия.

Были отмечены случаи, когда некоторые лица целенаправленно, с целью пропаганды радикальной религиозно-идеологической дискриминации, призывали к религиозной, расовой вражде против различных государств, проводили видеосъемку с мест проведения мероприятий, совершали действия, наносящие ущерб интересам общества и государства.

Указанные лица были приглашены в СГБ и предупреждены о том, что их противоправные действия были пресечены, призывы, направленные на разжигание ненависти и вражды в зависимости от религиозной, расовой или иной принадлежности, влекут за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики.

Сообщаем, что действия, противоречащие Конституции Азербайджана, охраняемым законом интересам и интересам безопасности общества и государства, будут и впредь решительно пресекаться», — говорится в информации.