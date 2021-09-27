Обнародованы дата и место встречи лидеров стран Тюркского совета

27 сентября, 15:00


Очередной, восьмой, саммит глав государств стран Тюрского совета состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня на заседании министров иностранных дел стран Тюркского совета обсуждалась повестка 8-ого саммита глав государств организации, который состоится в Стамбуле 12 ноября. На этом саммите будут предприняты исторические для Совета шаги», — заявил Чавушоглу в понедельник на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания министров иностранных дел стран Тюрского совета.

Глава турецкой дипломатии добавил, что на Стамбульском саммите Туркменистан присоединится к Тюрскому Совету в качестве наблюдателя.

«Тем самым, наше «семейное» фото станет законченным», — подчеркнул Чавушоглу.

Тюркский совет создан в 2009 году. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, наблюдателем — Венгрия.

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Алиев отреагировал на учения Ирана у границ Азербайджана

27 сентября, 13:39

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался на тему учений иранских военнослужащих у границ Азербайджана на фоне напряженности в отношениях Баку и Тегерана из-за незаконного въезда иранских грузовиков в Ханкенди.

«Это очень неожиданное событие. Потому что за 30 лет нашей независимости таких событий не было. Прежде всего, я должен сказать, что каждая страна вправе проводить любые военные учения на своей территории. Это ее суверенное право. Никто не может ей что-либо сказать. Но когда мы анализируем это во временных рамках, то видим, что такого никогда не было. Почему именно сейчас и почему на нашей границе?», – заявил Алиев в интервью «Анадолу», передает Minval.az.

Глава государства отметил, что «этим вопросом задаюсь не я, а азербайджанское общество».

«Об этом спрашивают азербайджанцы мира. Также задается вопрос, почему учения в этом районе не проводились в период оккупации. Почему не организовывались учения, когда армяне были в Джебраиле, Зангилане и Физули? Почему это делается после того, как мы освободили эти земли и завершили 30-летнюю оккупацию? Это справедливые вопросы. Конечно, мы хотим, чтобы в регионе не было ситуации, которая способна нанести удар по долгосрочному сотрудничеству. Еще раз хочу отметить, что и здесь Азербайджан действует очень ответственно и взвешенно. Надеюсь, что эмоциональная реакция на наши правомерные шаги (установка постов на дороге Горус — Гафан — прим. ред.) носит временный характер», – отметил азербайджанский лидер.