Обнародованы дата и место встречи лидеров стран Тюркского совета

Очередной, восьмой, саммит глав государств стран Тюрского совета состоится 12 ноября 2021 года в Стамбуле, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Сегодня на заседании министров иностранных дел стран Тюркского совета обсуждалась повестка 8-ого саммита глав государств организации, который состоится в Стамбуле 12 ноября. На этом саммите будут предприняты исторические для Совета шаги», — заявил Чавушоглу в понедельник на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания министров иностранных дел стран Тюрского совета.
Глава турецкой дипломатии добавил, что на Стамбульском саммите Туркменистан присоединится к Тюрскому Совету в качестве наблюдателя.
«Тем самым, наше «семейное» фото станет законченным», — подчеркнул Чавушоглу.
Тюркский совет создан в 2009 году. Членами ССТГ являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия и Турция, наблюдателем — Венгрия.