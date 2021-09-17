Премьер-министр Пакистана охарактеризовал Лукашенко в трех словах

17 сентября, 14:40

Премьер-министр Пакистана охарактеризовал Лукашенко в трех словах. Фраза прозвучала в кулуарах, во время переговоров Александра Григорьевича и премьера Пакистана Хана, передают белорусские СМИ.

Встреча произошла в Таджикистане, куда Лукашенко прибыл с визитом для участия в саммитах ОДКБ и ШОС.

В кулуарах было снято короткое видео. На кадрах запечатлен совместный проход Лукашенко и Хана по коридорам резиденции, где прошли переговоры.

В какой то момент премьер-министр Пакистана сжимает левую руку, в которой находится медицинская маска, и говорит Лукашенко:

— You are strong man.

Эта фраза переводится с английского, как «вы сильный мужчина». Такая характеристика явно пришлась по душе Александру Лукашенко. Он заулыбался.

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Переговоры в Москве: Ереван и Баку пришли к согласию в вопросе границ?

17 сентября, 14:02

Депутат от правящей фракции «Гражданский договор» Андраник Кочарян не подтвердил и не опроверг информацию в прессе о согласовании элементов мирного договора с Азербайджаном.

Напомним, сегодня газета «Грапарак» писала, что в Москве на днях состоялись переговоры. Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что на переговорах удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации в рамках карт Советского Союза.

«Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна», – отмечает «Грапарак».

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Но скажу, что после прекращения огня на эту тему идут консультации. Естественно, мы должны вступить в этот этап и сделать необратимым процесс ослабления напряженности и укрепления мира», – отметил он (цитата по Sputnik).

Кочарян ответил и на вопрос по поводу демаркации и делимитации на основании советских карт. По мнению главы комиссии по обороне и безопасности, «нужно взять за основу какую-то границу и начать разговаривать друг с другом».