Премьер-министр Пакистана охарактеризовал Лукашенко в трех словах. Фраза прозвучала в кулуарах, во время переговоров Александра Григорьевича и премьера Пакистана Хана, передают белорусские СМИ.

Встреча произошла в Таджикистане, куда Лукашенко прибыл с визитом для участия в саммитах ОДКБ и ШОС.

В кулуарах было снято короткое видео. На кадрах запечатлен совместный проход Лукашенко и Хана по коридорам резиденции, где прошли переговоры.

В какой то момент премьер-министр Пакистана сжимает левую руку, в которой находится медицинская маска, и говорит Лукашенко:

— You are strong man.

Эта фраза переводится с английского, как «вы сильный мужчина». Такая характеристика явно пришлась по душе Александру Лукашенко. Он заулыбался.