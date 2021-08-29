Лондон пригрозил талибам санкциями



Великобритания может ввести санкции в отношении движения «Талибан» в связи с событиями в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет газета The Daily Telegraph.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно «вести совместную работу и использовать все имеющиеся» в его «распоряжении рычаги», чтобы повлиять на поведение талибов. Одним из методов воздействия может стать контроль над доступом боевиков к международной финансовой системе, над предоставлением Афганистану помощи, а также «весь спектр санкций».

Рааб добавил, что Лондон готов ввести совестные санкции с партнерами и собственный режим ограничений в области прав человека. Принятие мер будет зависеть от выбора, который талибы сделают по ряду ключевых вопросов — обеспечение безопасного выезда нуждающихся в защите из Афганистана, борьба с террористической угрозой и создание благоприятных условий для работы гуманитарных организаций там, уточнил министр.