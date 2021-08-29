Лондон пригрозил талибам санкциями

29 августа, 09:28


Великобритания может ввести санкции в отношении движения «Талибан» в связи с событиями в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, пишет газета The Daily Telegraph.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно «вести совместную работу и использовать все имеющиеся» в его «распоряжении рычаги», чтобы повлиять на поведение талибов. Одним из методов воздействия может стать контроль над доступом боевиков к международной финансовой системе, над предоставлением Афганистану помощи, а также «весь спектр санкций».

Рааб добавил, что Лондон готов ввести совестные санкции с партнерами и собственный режим ограничений в области прав человека. Принятие мер будет зависеть от выбора, который талибы сделают по ряду ключевых вопросов — обеспечение безопасного выезда нуждающихся в защите из Афганистана, борьба с террористической угрозой и создание благоприятных условий для работы гуманитарных организаций там, уточнил министр.

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Токио-2020: Эльвин Астанов завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд

29 августа, 10:27


Азербайджан завоевал очередную золотую медаль на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня утром азербайджанский спортсмен Эльвин Астанов завоевал золотую медаль в толкании ядра и установил новый мировой рекорд – 8,77 м, передает АПА.

Это второй рекорд, установленный азербайджанскими спортсменами на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

С победой Э. Астанова количество золотых медалей, завоеванных Азербайджаном в командном зачете, достигло 8, а в командном зачете наша страна занимает 6-е место.