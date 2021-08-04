«Бакметрополитен» утилизирует 17 старых вагонов

4 августа, 17:32

ЗАО «Бакинский метрополитен» до конца года спишет с баланса и отправит на утилизацию 17 вагонов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это означает 3 состава и 2 вагона. Вагоны будут списаны с баланса в связи с окончанием срока их эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Средний срок эксплуатации вагонов метро составляет 31 год. Они заменяются новыми по мере износа. В настоящее время парк Бакинского метрополитена насчитывает 19 новых составов (85 новых вагонов).

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».