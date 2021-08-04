«Бакметрополитен» утилизирует 17 старых вагонов

ЗАО «Бакинский метрополитен» до конца года спишет с баланса и отправит на утилизацию 17 вагонов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Это означает 3 состава и 2 вагона. Вагоны будут списаны с баланса в связи с окончанием срока их эксплуатации», — отмечается в сообщении.

Средний срок эксплуатации вагонов метро составляет 31 год. Они заменяются новыми по мере износа. В настоящее время парк Бакинского метрополитена насчитывает 19 новых составов (85 новых вагонов).