Не признаны дипломы 38 человек, обучавшихся за рубежом

4 августа, 12:59

Обнародована статистика по признанию дипломов обучавшихся за рубежом студентов за июль месяц.

Как сообщили в Агентстве по обеспечению качества образования, в прошлом месяце в отношении 219 из 257 подавших заявки были приняты положительные решения, выданы соответствующие свидетельства, дипломы 38 человек не были признаны.

121 обращение касалось дипломов российских вузов, 50 – украинских, 46 – турецких, -12 – британских, 11 – грузинских, 17 – других стран.

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Минобороны сделало заявление в связи с кадровой рокировкой

4 августа, 11:37

«Распространение в некоторых средствах массовой информации и социальных сетях информации об изменениях в штате азербайджанской армии, ротации личного состава, кадровых реформах и другой информации, касающейся армии, в искаженном виде и без ссылки на официальную информацию Министерства обороны, вызывает серьезное сожаление и беспокойство».

Об этом говорится в заявлении Министерстве обороны в связи с сообщением ряда местных СМИ об освобождении от занимаемой должности командующего 1-м армейским корпусом Азербайджана генерал-майора Хикмета Гасанова.

Как отметили в оборонном ведомстве, в целом подобная информация, как перемещение по службе личного состава, особенно высшего офицерского состава, носит служебный характер и может считаться военно-государственной тайной.

В Минобороны напомнили, что «распространение подобной информации или необоснованное обсуждение в социальных сетях негативно сказывается на организации повседневной деятельности нашей армии и может поставить под угрозу жизнь наших военнослужащих, находящихся в оперативных обстановке».