Копыркин отметил усилия Москвы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе

3 августа, 23:38

Россия предпринимает активные усилия для реализации процесса разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сказал посол России в Армении Сергей Копыркин.

По его словам, Россия и международное сообщество заинтересованы в том, чтобы Закавказье стало регионом мира и стабильности, которое динамично бы и успешно развивалось, внося свой вклад международные экономические связи.

«Для нас это имеет особое значение еще и потому, что Армения, как и Россия, входит в ЕАЭС. Естественно, разблокирование связей будет позитивно сказываться на интеграционных процессах в рамках нашего союза», — подчеркнул Копыркин (цитата по «Спутнику»).

Разблокирование также обеспечит связь с очень важными в экономическом и политическом плане партнерами, в частности с Ираном. Поэтому Россия, несмотря на имеющиеся проблемы и противоречия, предпринимает активные усилия, для того, чтобы дать старт этому процессу.

Посол подчеркнул, что преодоление транспортной блокады важно и для Армении. Это позволит раскрыть потенциал страны, армянского народа как очень перспективного экономического оператора.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.