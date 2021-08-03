Копыркин отметил усилия Москвы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе

Россия предпринимает активные усилия для реализации процесса разблокирования транспортных коммуникаций в регионе. Об этом сказал посол России в Армении Сергей Копыркин.

По его словам, Россия и международное сообщество заинтересованы в том, чтобы Закавказье стало регионом мира и стабильности, которое динамично бы и успешно развивалось, внося свой вклад международные экономические связи.

«Для нас это имеет особое значение еще и потому, что Армения, как и Россия, входит в ЕАЭС. Естественно, разблокирование связей будет позитивно сказываться на интеграционных процессах в рамках нашего союза», — подчеркнул Копыркин (цитата по «Спутнику»).

Разблокирование также обеспечит связь с очень важными в экономическом и политическом плане партнерами, в частности с Ираном. Поэтому Россия, несмотря на имеющиеся проблемы и противоречия, предпринимает активные усилия, для того, чтобы дать старт этому процессу.

Посол подчеркнул, что преодоление транспортной блокады важно и для Армении. Это позволит раскрыть потенциал страны, армянского народа как очень перспективного экономического оператора.