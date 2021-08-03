Наши пожарные ведут борьбу с возгоранием в Денизли

3 августа, 23:23

Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная пожарно-спасательная группа МЧС Азербайджана в настоящее время находится в братской Турции.

Как МЧС Азербайджана, из-за внезапного возникновения очагов лесного пожара в регионе Денизли и серьезной угрозы для близлежащих территорий азербайджанская пожарно-спасательная группа, которая сегодня вечером двигалась в направлении пункта назначения, изменила свой маршрут движения и направилась в сторону Денизли.

Пожарно-спасательная команда МЧС Азербайджана, которая оперативно приступила к выполнению своих профессиональных обязанностей в Денизли, в настоящее время проводит операции по тушении лесных пожаров на этой территории.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в настоящее время находится в Денизли для координации действий пожарно-спасательных сил в этом регионе и обеспечения взаимодействия.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.