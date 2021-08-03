Посол Копыркин — о российских пограничниках на армяно-азербайджанской границе

3 августа, 23:09

Посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил об осуществляемых работах в рамках предложения премьер-министра Никола Пашиняна о размещении российских пограничников или международных наблюдателей вдоль армяно-азербайджанской границы.

«Частично эта идея реализована в Сюникской области Армении (Зангезур — прим.Минвала), где размещены посты российских пограничников на проблемных участках армяно-азербайджанской границы в дополнение к тем местам службы, которые традиционно отводились российским пограничниками — это границы с Ираном и Турцией», — сказал Копыркин, слова которого приводит «Интерфакс».

«Были привлечены немалые дополнительные средства из России, в том числе, личный состав, чтобы расположить наших пограничников в проблемных районах, где дорога петляет по двум территориям (Армении и Азербайджана)», — отметил посол.

По его словам, что касается остальных проблемных участков, то «вопросы обсуждаются с активным участием российской стороны».

«Мы понимаем всю важность этой проблемы. Российская сторона готова предпринять соответствующие шаги. Это вопрос, который требует еще обсуждений в трехстороннем формате (Армения-Азербайджан-Россия). Работа такая ведется, практическая работа», — отметил Копыркин.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.