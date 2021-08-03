Героическая работа наших пожарных в братской Турции

3 августа, 21:07

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью тушения лесных пожаров на территории Турции и предотвращения их распространения пожарно-спасательные силы МЧС Азербайджана в настоящее время продолжают на профессиональном уровне бороться с пожарами в братской стране.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространение лесных пожаров во многих направлениях предотвращается усилиями азербайджанских пожарных, находящихся в районе Мармариса, где в последнее время лесные пожары обрели серьезные масштабы. В настоящее время пожарные МЧС Азербайджана продолжают принимать необходимые меры по ликвидации очагов пожаров в соответствии с оперативной обстановкой.

Отметим, что под руководством замминистра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева налажено скоординированное управление пожарно-спасательными силами министерства в районе Мармариса. Вторая пожарно-спасательная группа МЧС Азербайджана, направленная в Турцию по поручению главы государства, приступит к тушению пожаров завтра.


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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.