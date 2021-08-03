МЧС предупреждает граждан о наступающей жаре

3 августа, 20:12

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в ближайшие дни на территории Азербайджана ожидается дальнейшее повышение температуры, местами до 42-43 градусов.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, в таких погодных условиях даже небольшая неосторожность или халатность могут привести к возникновению пожаров в разных местах, особенно на открытых участках и в лесах, а растущая потребность в работе кондиционеров увеличивает риск перегрузки электропроводки, что в конечном итоге может привести к короткому замыканию.

В связи с этим МЧС призывает население неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, учитывая, что высокие температуры увеличивают риск возникновения пожара.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.