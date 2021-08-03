Официальная информация о вскрытии безымянных могил

Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики в связи с проведением эксгумации и медико-генетической экспертизы останков тел шехидов, похороненных в неизвестных могилах.

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Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, 3 июня 2021 года Бакинским военным судом было принято решения об эксгумации останков тел шехидов, похороненных в 23 неизвестных могилах в Первой Аллее Шехидов города Баку, и похороненных в 9 неизвестных могилах во Второй Аллее Шехидов города Баку.

В настоящее время с участием военной прокуратуры Республики и соответствующих территориальных прокуратур проводятся необходимые мероприятия.