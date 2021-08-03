Официальная информация о вскрытии безымянных могил

3 августа, 19:58

Государственная Комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан обратилась в Генеральную прокуратуру Азербайджанской Республики в связи с проведением эксгумации и медико-генетической экспертизы останков тел шехидов, похороненных в неизвестных могилах.

Читайте также: На Аллее шехидов в Баку вскрыты безымянные могилы

Как говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, 3 июня 2021 года Бакинским военным судом было принято решения об эксгумации останков тел шехидов, похороненных в 23 неизвестных могилах в Первой Аллее Шехидов города Баку, и похороненных в 9 неизвестных могилах во Второй Аллее Шехидов города Баку.

В настоящее время с участием военной прокуратуры Республики и соответствующих территориальных прокуратур проводятся необходимые мероприятия.

﻿

В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.