Обнародована информация о пожаре в Ярдымлы

3 августа, 19:29

Пресс-службы министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии и природных ресурсов распространили совместную информацию в связи с пожаром в лесополосе в Ярдымлы.

В информации сообщается, что принимаются меры по тушению пожара в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.

К тушению пожара привлечены личный состав подразделений Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, Войск гражданской обороны и соответствующие силы Южного регионального центра МЧС, 1 вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства и регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Отметим, из-за того, что зона пожара располагается в горной местности со сложным рельефом, возникли трудности с привлечением техники на территорию, и по этой причине при тушении пожара используется в основном ручной труд.


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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.