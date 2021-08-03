Обнародована информация о пожаре в Ярдымлы

Пресс-службы министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии и природных ресурсов распространили совместную информацию в связи с пожаром в лесополосе в Ярдымлы.

В информации сообщается, что принимаются меры по тушению пожара в лесной полосе в горной местности со сложным рельефом вблизи села Хонуба Ярдымлинского района.

К тушению пожара привлечены личный состав подразделений Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, Войск гражданской обороны и соответствующие силы Южного регионального центра МЧС, 1 вертолет авиационного отряда МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства и регионального управления Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Отметим, из-за того, что зона пожара располагается в горной местности со сложным рельефом, возникли трудности с привлечением техники на территорию, и по этой причине при тушении пожара используется в основном ручной труд.



