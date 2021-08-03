Глава МВД уволил начальников полиции

3 августа, 19:15

Исполняющий обязанности начальника Наримановского районного управления полиции города Баку полковник-лейтенант полиции Фарид Велиев освобожден от занимаемой должности.

В связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ, пишет «Репорт».

Другим приказом министра, начальник 17-го отделения полиции Наримановского РУП полковник полиции Ильтимас Юсифли также освобожден от занимаемой должности.

Ф.Велиев и И.Юсифли были уволены за допущенные нарушения.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Эльшад Гаджиев в заявлении Report подтвердил факт увольнения.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.