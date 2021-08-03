Полиция задержала Эльданиза Салимова

Задержан Эльданиз Салимов, который сегодня согласно решению Милли Меджлиса, был лишен депутатской неприкосновенности.
Сегодня Салимов предстанет перед судом в Бинагадинском районном суде.
Напомним, 29 июля около 01 часа Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции. По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры.