В Баку ожидается 39 градусов

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ночью местами вероятны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, температура воздуха ночью составит 23-26° тепла, днем-34-39° тепла, в Баку ночью-23-25° тепла, днем-37-39° тепла.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26° тепла, на южных (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 26-27° тепла.

Медико-метеорологический прогноз:

4 августа на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Утром в отдельных местах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.